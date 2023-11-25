T.C. İZMİR 9. İŞ MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO: 2017/266 Esas
DAVACI: Hacı Ahmet Şınık
VEKİLİ: Av. Nail Tursun
DAVALI: Şule Çörekçi
DAVALI: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Davacı tarafından davalı aleyhine açılan Sigortalılık Tespiti ve Kurum İşleminin İptali davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce davalıya dava dilekçesinde belirtilen adresine bilirkişi raporu çıkartılmış olup, gösterilen adresin yıkıldığı, muhtarın davalıyı tanımadığı gerekçesiyletebligat yapılamamıştır. Adres arıştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu son celse duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;Davalı işyerinde 1983-2013 tarihleri arasında çalışarak emekliliğe hak kazandığını, SGK tarafından yapılan denetim sonucu 2009 yılındaki bildirimleri iptal edildiğini dolayısıyla emekli aylığının iptal edildiğini iddia ederek emeklilik aylığının yeniden bağlanmasını, kurum işleminin iptalini"talep ve davaetmiştir.
İlanın yapılmasından sonra 2 hafta içinde davaya cevap vermeniz veya İzmir 9. İş Mahkemesi Gültekinler Plaza Ek Hizmet Binası Bayraklı İzmir adresinde 29/02/2024 Günü saat 11/45'de hazır bulunmanız, cevap vermediğiniz veya davayı takip etmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup, karar verileceği hususu bilirkişi raporu geçerli olmak üzere: ŞULE ÇÖREKÇİ'ye tebliğ olunur. 23/11/2023