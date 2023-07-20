T.C. İZMİR 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 20 Temmuz 2023

ESAS NO: 2020/908 Esas

DAVA: Ortaklığın Giderilmesi

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında davalı ADNAN ŞEN'e03/01/2023 tarihli bilirkişi raporu ile 21/03/2023 tarihli Ek raporun ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Davacı ÇETMEN MAĞAZALARI MOBİLYA DAY. TÜK. MALLARI OTOMOTİV SAN VE TİC. ANONİM ŞTİ vekili Trakya Mahallesi, Selimiye Caddesi No: 871Konak/İZMİR adresindeki ve İzmir ili, Konak ilçesi, Gültepe Mah, 43144 Ada 9 Parselde kayıtlı tapuya kayıtlı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce 25/11/2022 tarihinde yapılan keşif ve bilirkişi incelemesine ilişkin olarak 03/01/2023 tarihli bilirkişi raporu ile 21/03/2023 tarihli Ek raporun dosyaya sunulduğu,

Bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmazlardan İzmir İli, Konak İlçesi, Gültepe Mahallesi 43144 ada, 9 parsel numaralı taşınmazın zemin/arsa değeri 276.000,00 TL(m2 değeri 1.500,00 TL), binanın değeri 10.000,00 TL(m2 değeri 1.100,00 TL) olmak üzere toplam 286.000,00 TL olarak, 43144 ada 12 parsel numaralı taşınmazın değerinin 171.000,00 TL olarak belirlendiği ve taşınmazın ebatları ve niteliği dikkate alınarak taşınmazın taraflar arasında aynen taksimin mümkün olmadığı, bu sebeple taşınmazdaki ortaklığın satış yolu ile giderilebileceği , satış bedeli ne olursa olsun satış bedelinin dağıtımının tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki payları oranında yapılması gerektiği belirlenmiştir.

Bilirkişi ek raporunda; dava konusu taşınmazla ilgili olarak belirlenen değerin dava tarihi itibarı belirlenmiş olduğu, ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmesi halinde satış memurluğunca güncel kıymet takdirinin yapılarak satılacağı, tapu kaydında " üzerindeki ev Salim Ergün 'e aittir. " şerhi bulunmakta ise de, muhdesat sahibi salim Ergün 'ün tapu kayıt maliki olmadığından adına pay verilmesinin mümkün olmadığı, kök raporda değişiklik yapılmasını gerektirir bir hususu bulunmadığının belirlendiği, sonuç itibarı ile hususlarının davalı ADNAN ŞEN-48076334162 'e tebliği ile,

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve bu şekilde karar verileceği hususlarının ihtar ve tebliğ ile 03/01/2023 tarihli bilirkişi raporu ile 21/03/2023 tarihli ek bilirkişi raporunun tebliği yerine geçerli olmak üzere ve ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı, tebligat yasasının28-31maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.