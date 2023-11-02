T.C. İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. CEZA DAİRESİ

Yayınlanma: 02 Kasım 2023

Esas No: 2021/1515 Esas

Karar No: 2022/1822 Karar

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçlarından Dairemizce yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.12.2022 tarihli ilamı ile dosyada Katılan olarak bulunan; Halis ve Nazile Kızı 23/08/1978 Manisa doğumlu, KATILAN REMZİYE YEZİZ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İlgiliye tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğ yoluna gidilmesi gerekmekle;

Sanık Cemal Yeniufuklar hakkında Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçlarından Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30/09/2021 tarih 2021/144 Esas 2021/329 Karar sayılı kararı ile verilen beraat hükmünün Dairemizin 15/12/2022 tarih 2021/1515 Esas 2022/1822 Karar sayılı ilamı ile İstinaf Başvurusunun Esastan Reddine karar verilmiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29.maddesi gereğince hükmün TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3- Hükme karşı; Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçu yönünden verilen hüküm kesin olmakla, Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçu yönünden verilen kararın tebliğden itibaren 15 gün içinde Yargıtay İlgi CezaDairesine sunulmak üzere dairemize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyan ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi veyahut da bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle hükmü temyiz edebileceklerine,süresinde temyiz etmediği takdirde ise hükmün kesinleşeceği ve infaz için dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderileceğine karar verilmiş olup, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 24/10/2023