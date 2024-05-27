T.C. İZMİR GAYRİ MENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ İLANEN TEBLİĞİ

Yayınlanma: 27.05.2024 - 00:00

KIYMET TAKTİR RAPORUNUN

İLANEN TEBLİĞİ



DOSYA NO: 2023/940 Esas

ALACAKLI: Alternatifbank A.ŞVEKİLİ: Av. Erdem KURT

BORÇLU: Sıradışı Basın Yayın Pazarlama Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Mersis No :0769046703600019-Vergi No: 7690467036

Borçlunun yukarıda yazılı MERSİS adresi kıymet taktiri raporu tebliğe gönderilmiş, borçlunun adresinin bulunduğu adresin yıkılmış olduğundan bahisle kıymet taktir raporu bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yapılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İzmir İli, Bornova İlçesi, Atatürk (Tapu kaydına göre Ergene) Mahallesi, 3625 ada, 41 parselde kayıtlı, 923 Sokak Giriş No; 77/A, Zemin kat, 13 no.lu bağımsız bölüm (Taşınmaz mevcut tapu kaydında zemin kat 1.giriş 5 nolu bb olarak kayıtlı iken, aşağıda belirtilen düzeltme ile 77/A giriş, Zemin kat, 13 no.lubb olarak düzeltilmesine karar verilmiştir). Taşınmaza ulaşım için Yavuz Cad., 915 Sok. ve devamında ara arterler kullanılarak söz konusu taşınmazın yer aldığı ana yapıya ulaşılır. Taşınmazın yakın çevresinde benzer tarzda yapılar yer almaktadır. Bölge orta düzey gelir gurubu tarafından tercih edilen bir bölge olup çoğunlukla konut bölgesi olarak kullanılmaktadır. Toplu taşıma araçları ile ulaşım oldukça kolaydır. Taşınmaz dükkan nitelikli ve ana yapının zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz projesine göre; 30m² net, 33m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesi ile uyumludur. Taşınmaz projesine göre Zemin Katta; genel kullanım alanından oluşmaktadır. Taşınmazın zemini seramik kaplı duvarları plastik boyalıdır. Giriş kapısı alüminyum olup camekan kaplıdır. İzmir İli, Bornova İlçesi, Atatürk (Tapu kaydına göre Ergene) Mahallesi hudutları dâhilinde yer alan 3625 ada 41 parsel üzerinde yer alan 77/A girişli Zemin Kat, (13) 5 bağımsız bölüm numaralı dükkanın mevcut alan ve mevcut durumuna göre arsa payı ile birlikte taşınmaz değeri 525.000-TL (BeşyüzyirmibeşbinTL) olarak tespit ve takdir edilmiştir.

Kıymet taktir raporu yerine kaim olmak üzere borçlu Sıradışı Basın Yayın Pazarlama Turizm Gıda Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne (Mersis No :0769046703600019-Vergi No: 7690467036) ilanen tebliğ olunur.03/05/2024