T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 03 Ağustos 2023

Örnek No:55*

2023/39 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/39 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Karabağlar İlçesi,Bozyaka Mahallesi, 3404 Ada, 421 Parsel, 4000/36000 arsa paylı 151,20 m2 yüzölçümünde 'arsa' vasıflı ana taşınmazda kat irtifakı ile kurulu Zemin ve Bodrum Kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm İşyeri- Depolu Niteliğindedir. Zemin katta 49,30m² ve bodrum katı 100,06m² toplam 149,36m² dir. Yeme-içme alanında işletme olarak faaliyettedir. Zemin kat dış cephesi cam, yerler seramik, tavan asma tavan spot ışıklı, duvarlar sıvalı boyalı, mutfak bölümü vebay/ bayan WC bulunmaktadır. Bodrum kat depo olarak kullanılmaktadır. Bodrum yerler seramik duvarlar sıvalı boyalıdır. Isınma/ soğutma elektrik ile sağlanmaktadır. İnşaat Ruhsat tarihinin 2011, Yapı Kullanma İzin 25 Nisan 2013 olduğu anlaşılmaktadır. Her türlü Belediye hizmetlerinden eksiksizfaydalanmaktadır. Konu taşınmaz Ordu Caddesi üzerinde Cadde cephesi 5,00 metre, Ahmet Ragıp Üzümcü İlkokuluna 120 metre kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu yerleşim her türlü belediye ve kamu hizmetlerinden yararlanmakta olup, genel itibari ile orta gelir sınıfına hitap ettiği görülmektedir. Taşınmazın araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeüstünde olması, kira getirisi ve kiralanma kapasitesinin yüksek olması, Binanın yeni ve Deprem Yönetmeliğine tabi olarak yapılmış olması değer arttırıcı unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

Adresi: Doğanay Mah. Ordu Caddesi No: 16-18BKarabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü: 151,20 m2

Arsa Payı: 4000/36000

İmar Durumu: İzmir ili, Karabağlar İlçesi, Bozyaka mahallesi, 3404 ada 421 parsel 2. Etap Bahçelievler Gülyaka Mah. Revizyon İmar Planında Bitişik Nizam 5 katlı (B-) TİCK alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.081.152,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Yönetim Planı: 14/11/2011

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/09/2023 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 28/09/2023 - 14:25

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/10/2023 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati: 25/10/2023 - 14:25

26/07/2023 (İİK m.114 ve m.126)

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