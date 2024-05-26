T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 26.05.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2024/220 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/220 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Konak İlçesi, Güzelyalı Mahallesi 882 ada 7 parselde kayıtlı 16/110 arsa paylı, Bodrum Dahil 8 Katlı Betonarme Bina nitelikli, 159,00 m² yüzölçümlü ana taşınmazda, 1. kat, 1 bağımsız bölüm numaralı, mesken nitelikli bağımsız bölümün TAM hissesi Aytekin ATGIN (Orhan oğlu) adına kayıtlıdır. ............

Adresi: Mithatpaşa Caddesi No:1011 K:1 D:1 Konak/İzmir Konak / İZMİR

Yüzölçümü: 159 m2

Arsa Payı: 16/110

İmar Durumu: Tespit konusu taşınmaz ile ilgili Konak Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2024 tarih ve 334506 sayılı yazısı ve eklerinden; söz konusu taşınmazın bulunduğu parsel 03.02.1984 onay tarihli 1/1000 ölçekli Üçkuyular Hatay Bayramyeri Uygulama İmar Planında, kısmen Mithatpaşa Caddesi cephesinde, (B-7) bitişik nizam 7 kat yapılaşma koşullu “KT1” zemin + 1.kat tercihli ticaret, üst katlar konut alanında, kısmen 19 sokak cephesinde (B-5) bitişik nizam 5 kat yapılaşma koşullu konut alanında kalmakta olduğu, imar hattı tahakkuku gerektiği, kentsel dönüşüm alanında kalmadığı, ayrıca Hatay bölgesi mevcut plandaki durumu korunacak alanlarda (K1) kalmakta olduğu, (parsel maliklerinin tamamının muvafakati ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) plan notlarına uyulacak olduğu belirtilmiştir. 29.11.1983 tarihli yapı ruhsatı, 08.12.1986 tarihli yapı kullanma izin belgesi, mimari proje ve 24.08.1983 tarihli numarataj krokisi dosyasında bulunmaktadır. Tespit konusu taşınmazın dosyasında 30.10.2020 tarihinde gerçekleşen deprem sonrası hasar tespit sorgulaması ile ilgili herhangi bir belgeye rastlanılmamıştır.

Kıymeti: 5.800.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: -Beyan: AT Bu gayrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. (02/09/2009 tarih ve 5690 yevmiye numaralı)

-TAŞINMAZ ÜZERİNDE İZMİR 17.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN 22.10.2019 TARİH VE 2019/258 ESAS SAYILI YAZILARI İLE TAPU İPTALİ TESCİL DAVASI NEDENİYLE İHTİYATİ TEDBİR KARARI VARDIR. TAŞINMAZ İHTİYATİ TEDBİR İLE BİRLİKTE TESCİL EDİLECEKTİR.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 16/09/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 23/09/2024 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/10/2024 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 17/10/2024 - 14:40

21/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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