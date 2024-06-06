T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 06.06.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/844 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/844 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Gaziemir İlçe, ATIFBEY Mahalle/Köy, 1765 Ada, 22 Parsel, 1 Nolu B.Bölüm

Adresi: Taşınmaz İzmir İli Gaziemir İlçesi Atıfbey Mahallesi, 544 SokakNo:84 Adresinde Yer Alan Zemin-Üst Kat Giriş:84, 1 Bağımsız Bölüm Nolu Taşınmazdır.

Yüzölçümü: Ana taş 274,22 m2, Net 171,00 m2, brüt 201,00 m2

Arsa Payı: 1/2

İmar Durumu: Gaziemir Belediyesi İmar Arşivi dosyasında yer alan imar bilgilerine göre Konut alanı imarlı, blok nizam, 2kat, Taks:0,45, Emsal:0,90, ön bahçe 5m, yan bahçeden 3m, arka bahçeden h/2 çekme mesafeli olacak şekilde yapılaşmaya uygun olduğu bilgisi edinilmiştir. Yol yeşil alan vb. Faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.

Kıymeti: 8.200.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 02/09/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 09/09/2024 - 14:30

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/09/2024 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 02/10/2024 - 14:30

03/06/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.