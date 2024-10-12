T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 12.10.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/904 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/904 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çamlık Mahallesi, 2599 ada 1parselde kayıtlı ARSA vasıflı taşınmazın S. E. ADINA KAYITLI OLAN 98/599 HİSSESİ SATIŞA KONUDUR. .Parselin üzerinde bulunan 35 adet yıkılmış 8 adet kullanımda olan villa yer almaktadır.

Adresi: Çamlı Mahallesi, Seferihisar Caddesi, No:113/35 Güzelbahçe/İzmir

Yüzölçümü: Ana taşınmaz70.068,12 m2. Satışa konu taşınmaz bu alanın 98/599 hissesine düşen m2.

İmar Durumu: TAŞINMAZIN, ONAYLI MEVZİ İMAR PLANINAİSTİNADEN TAKS:0,05, KAKS:0,10 ORANLI AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT ALANINDA KALDIĞI, PARSEL ÜZERİNDE 29.07.1999 TARİHLİ YAPI RUHSATI BULUNDUĞU, FAKAT YÜRÜRLÜKTE OLAN YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN BULUNMADIĞI, 1/25.000 ÖLÇEKLİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BÜTÜNÜ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 6. 18. MADDESİNİN GEÇERLİ OLDUĞU, İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE TABİ OLDUĞU, KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA BULUNDUĞU” belirtilmiştir.

Kıymeti: 93.152.125,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler:

1-) ORMANDA KALAN KISIM AYRILDIKTAN SONRA KISMİ OLARAK ŞERHLERİN KALDIRILMASI İLE İLGİLİ İZMİR 8.AS.HUK.MAH.NİN 27/06/2007 T. 2005/388 SA.YAZISI DOSYASINDADIR.

2-) 1456,1457 VE 1459 SAHİFELERDE ORTAK YERİ VARDIR. ,

3-) Diğer (Konusu:1456,1457 ve 1459 sahifelerde ortak yeri vardır.11.05.1999yev:544 ) Tarih:11/05/1999 Sayı: YEV:544

4-) Diğer (Konusu:İzmir Tapu ve Kadastro 3. Bölge Müdürlüğünün 26.06.2018 tarih E.1829936 sayılı yazısı eki BÖLGE TAPU VE KADASTRO KURULU nun 26/06/2018 tarih E.1816410 sayılı onanmış red kararı mevcuttur. ) Tarih: - Sayı:-

5-) 6306 Sayılı Kanun gereğince riskli yapıdır.(Riskli yapı adresi :ÇAMLIK MAHALLESİ , SEFERİHİSAR CAD.

NO:113/33,113/34,113/43,113/48,113/47,113/44,113/1,113/2,113/29,113/30,113/31,113/32,113/49veUlusal adres veri tabanı kodu:32473130,32473144,32473288,32473502,32473486,32473298,32417194,32472170,32473076,324730 84,32473102,32473118,32473522 )

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/01/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 20/01/2025 - 14:20

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 05/02/2025 - 14:20

Bitiş Tarih ve Saati: 12/02/2025 - 14:20

09/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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