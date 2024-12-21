T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Yayınlanma: 21.12.2024 - 00:00

Örnek No:55*

2023/225 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/225 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Narlıdere İlçe, LİMANREİS Mahalle/Köy, 6055 Ada, 2 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm mesken dubleks

Adresi: İzmir İli, Narlıdere İlçesi, Limanreis Mah. Seyithan Sok. No:7 Narlıdere/İzmir

Yüzölçümü: 373,09 m2

Arsa Payı: 4/8

İmar Durumu: Davaya konu olan taşınmazın imar durumunun; “1/1000ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA BİTİŞİK NİZAM 2 KAT GABARİLİ KONUT ADASINA İSABET ETMEKYTEDİR” olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti: 11.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı : 07/01/2008 tarih 108 yevmiye tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/01/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 15/01/2025 - 15:00

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 31/01/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 07/02/2025 - 15:00

15/10/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.