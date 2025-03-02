T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 02.03.2025 - 00:01

T.C.İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/453 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/453 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mah, 1914 ada, 1 parselde kayıtlı,1 blok / 3. Kat / 76 giriş / 8No'lu Mesken

Adresi: Sevgi Mahallesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Cumhuriyet Sitesi, No:76, Kat: 3, D:8 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü: Satışa konu taşınmazın net kullanım alanı 103,m² olup Ana taşınmaz 5.502,00 m2'dir.

Arsa Payı: 111/8612

İmar Durumu: Gaziemir Belediyesinin, dava dosyasına intikal eden imar durumu yazısında, 1823 ada 1 parsel imar durumu ile 1914 ada 1 parsel imar durumu aynı olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Pl anında Emax:1,50 Hmax:15.80 m. Konut kullanımlı imar adalarında kalmaktadır, denilmektedir.

Kıymet : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: 1- Depo eklentisi vardır.

2- Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/05/2025 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati: 26/05/2025 - 14:08

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 14:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mah, 1823 ada, 1 parselde kayıtlı, “ 6 blok / 4. Kat / 13 giriş / 9No.lu” Mesken

Adresi: Sevgi Mahallesi, 662 Sokak, Ata 1 Sitesi No: 13 Kat;4 Daire; 9 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü: Satışa konu taşınmazın kullanım alanı Net 104,m²'dir.

Arsa Payı: 115/9856

İmar Durumu: Gaziemir Belediyesinin, dava dosyasına intikal eden imar durumu yazısında, 1823 ada 1 parsel imar durumu ile 1914 ada 1 parsel imar durumu aynı olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Pl anında Emax:1,50 Hmax:15.80 m. Konut kullanımlı imar adalarında kalmaktadır, denilmektedir.

Kıymeti: 5.750.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: 1- Depo eklentisi vardır.

2- Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2025 - 14:15

27/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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