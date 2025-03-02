T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/453 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/453 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mah, 1914 ada, 1 parselde kayıtlı,1 blok / 3. Kat / 76 giriş / 8No'lu Mesken
Adresi: Sevgi Mahallesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Cumhuriyet Sitesi, No:76, Kat: 3, D:8 Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü: Satışa konu taşınmazın net kullanım alanı 103,m² olup Ana taşınmaz 5.502,00 m2'dir.
Arsa Payı: 111/8612
İmar Durumu: Gaziemir Belediyesinin, dava dosyasına intikal eden imar durumu yazısında, 1823 ada 1 parsel imar durumu ile 1914 ada 1 parsel imar durumu aynı olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Pl anında Emax:1,50 Hmax:15.80 m. Konut kullanımlı imar adalarında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymet : 6.000.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 1- Depo eklentisi vardır.
2- Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 19/05/2025 - 14:08
Bitiş Tarih ve Saati: 26/05/2025 - 14:08
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/06/2025 - 14:08
Bitiş Tarih ve Saati: 19/06/2025 - 14:08
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Yeşil Mah, 1823 ada, 1 parselde kayıtlı, “ 6 blok / 4. Kat / 13 giriş / 9No.lu” Mesken
Adresi: Sevgi Mahallesi, 662 Sokak, Ata 1 Sitesi No: 13 Kat;4 Daire; 9 Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü: Satışa konu taşınmazın kullanım alanı Net 104,m²'dir.
Arsa Payı: 115/9856
İmar Durumu: Gaziemir Belediyesinin, dava dosyasına intikal eden imar durumu yazısında, 1823 ada 1 parsel imar durumu ile 1914 ada 1 parsel imar durumu aynı olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Pl anında Emax:1,50 Hmax:15.80 m. Konut kullanımlı imar adalarında kalmaktadır, denilmektedir.
Kıymeti: 5.750.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: 1- Depo eklentisi vardır.
2- Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 20/05/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 14:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/06/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati: 20/06/2025 - 14:15
27/02/2025 (İİK m.114 ve m.126)
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