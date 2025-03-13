T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/716 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/716 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Bornova İlçe, ERGENE Mahalle/Köy, 3374 Ada, 12 Parsel

Adresi: İnönü Mah. 747 Sokak No:2 Bornova/İzmir

Yüzölçümü: 424,00 m2

İmar Durumu: Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre konu taşınmaz; Blok Nizam 2 kat gabarili Konut alanında

kalmaktadır.

Kıymeti: 11.689.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/05/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 22/05/2025 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 16/06/2025 - 15:00

07/03/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.