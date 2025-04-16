T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/694 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/694 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İl, Buca İlçe, Kocatepe Mahalle/Köy, 7275 Ada, 15 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi: Gaziosmanpaşa Caddesi No:128 Daire: 1 Buca / İZMİR
Yüzölçümü: Ana taşınmaz895,00 m2 olup, satışa konu taşınmazın brüt alanı 162'm2 dir.
Arsa Payı: 12/262
İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Blok nizam 5 katlı, konut alanına rastlamaktadır. Mer'i imar planı ve planlı alanlar yönetmelik hükümlerine tabidir.
Kıymeti: 4.000.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2025 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2025 - 15:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/07/2025 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati: 30/07/2025 - 15:00
11/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)
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