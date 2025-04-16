T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 16.04.2025 - 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/694 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/694 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Buca İlçe, Kocatepe Mahalle/Köy, 7275 Ada, 15 Parsel, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi: Gaziosmanpaşa Caddesi No:128 Daire: 1 Buca / İZMİR

Yüzölçümü: Ana taşınmaz895,00 m2 olup, satışa konu taşınmazın brüt alanı 162'm2 dir.

Arsa Payı: 12/262

İmar Durumu: İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, Blok nizam 5 katlı, konut alanına rastlamaktadır. Mer'i imar planı ve planlı alanlar yönetmelik hükümlerine tabidir.

Kıymeti: 4.000.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2025 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/07/2025 - 15:00

Bitiş Tarih ve Saati: 30/07/2025 - 15:00

11/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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