T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 02.05.2025 - 00:01

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/699 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/699 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Konak İlçe, 2.KARANTİNA Mahalle/Köy, 2. KARANTİNA Mevkii, 755 Ada, 91 Parsel, kat : 4 BBNo:7 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmazın tamamı borçlu B.P'ye ait olup taşınmazın tamamı satılacaktır. Kıymet takdiri istenen taşınmazın arsası üzerinde, tek girişli bir blok bulunmaktadır. 255 sokak üzerinden 15 kapı numarası almaktadır. Bodrum+Zemin+4 Normal kat olmak üzere olmak üzere toplam 6 katlı olup sözkonusu taşınmaz binanın 4. Katında yer almaktadır. Daire; 4 oda, 1 salon, mutfak, 2 banyo, wc, hol, 3 balkondan ibarettir. Dairenin net kullanım alanı 144,75 m², brüt alanı 166,75 m² dir. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Dairede Doğalgaz mevcuttur.

Adresi: Murat Reis Mahallesi, 255 Sokak, No: 15, Kat:4, Daire:7 Konak / İZMİR

Yüzölçümü: 416 m2

Arsa Payı: 4/40

İmar Durumu: İzmir ili, Konak ilçesi, 755 ada, 91 parsel, 03.02.1984 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Üçkuyular- Hatay-Bayramyeri Uygulama İmar Planında; (B-5) bitişik nizam, 5 kat yapılaşma koşullu konut bölgesinde kalmakta ve imar hattının tahakkuku gerekmekte olup, eski eser karşısı konumunda olduğundan her türlü işlem için İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmektedir. Ayrıca Hatay Bölgesi Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alanlarda (K1) kalmaktadır. (Parsel maliklerinin tamamının muvafakatı ile ada bütününde uygulama yapılması talep edilmesi halinde) Plan notlarına uyulacaktır. Söz konusu parsel kentsel dönüşüm alanında kalmamaktadır.

Kıymeti: 3.765.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer: Şerh: Aile Konutudur.

Beyan: YPT : 06/03/1991

Beyan: AT Bu geyrimenkulün mülkiyeti kat mülkiyet

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 30/06/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 07/07/2025 - 14:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/07/2025 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati: 30/07/2025 - 14:45

30/04/2025 (İİK m.114 ve m.126)

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