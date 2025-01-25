T.C. İZMİR KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİ

Yayınlanma: 25.01.2025 - 00:01

T.C. KARŞIYAKA 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2022/177

Davacı, HAMDİ YEŞİLYURT ileDavalı, ELİZAVETA PİSHCHAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle; DavalıELİZAVETA PİSHCHAEVA Rusya Federasyonu Uyruklu 19/11/1990 doğumlu ELİZAVETA PİSHCHAEVA'nındava dilekçesinde bildirilen davetiyelerinin olumsuz döndüğü, davalının yurtdışı tebligat adresinin de tespit edilememesi üzerine, davalıya dava dilekçesinin özeti, tensip zaptının özeti, gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle, buna esas olmak üzere; Davacı vekilidava dilekçesinde özetle; davacı müvekkili ve yabancı uyruklu davalı ile 2013 yılındanbu yana evli olduklarının bu evliliklerinden müşterek çocuklarının olmadığını, müvekkilinin birikimive ödemeleriyle Antalya ilinde bir ev aldıklarını, müvekkilinin turizm sektöründe çalıştığını farklı illerde kalmak zorunlu olduğundan evden ayrılmak zorunda kaldığını, bir süre sonra davalının ısrarıyla yeni bir yere yerleşmek maksadıyla evlerini sattıklarını, eski eşyalarını bırakıp yenibir eve yerleşmek için müvekkilinin hazırlık yaptığını, davalının ise ailesini görme bahanesi ile bir miktar para alarak ayrıldığını, sonradan yapılan tüm ulaşım çabalarına rağmen davalının iletişime cevap vermediğini, zaman zaman ulaşıldığında ise geleceği yönünde bahanelerle müvekkilini kandırdığını 6 yıldır ayrı yaşadıklarını bu nedenle tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce ön inceleme duruşma günü 09/04/2025 günü saat 11:30'a bırakılmıştır.

Davalı ELİZAVETA PİSHCHAEVA'nın

İş bu ilanın, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içende HMK.'nun 129.maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçesini sunması, delillerinin sunarak bildirmesi, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, yine belirtilen ön inceleme duruşma gün ve saatinde duruşmada hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlıkları yapmanız, ön inceleme duruşmasına katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılacak işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, (HMK.nun 122,126,127,128,139,147/2,318 maddeleri gereğince) hususları;

Yukarıda İsim ve soy ismi yazılı davalı, ELİZAVETA PİSHCHAEVA'ya;yukarıda yazılı dava dilekçesinin özetinin, tensip zaptının özetinin ve ön inceleme duruşma gününe ilişkin tensip zaptı özetinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ olunur.