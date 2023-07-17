T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 17 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/177 Esas

DAVALI: Mahmut BAŞ-528*****384

Davacı Volkan KOCATÜRK-523******718 tarafından Osmaniye İli, Sumbas İlçesi, Güzeloba Köyü, 108 ada 20 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası, mahkememizin 2023/177 esas sayılı dosyası üzerinden devam etmekte olup, bu davadadavalı olarak bulunmaktasınız, söz konusu davada iş bu ilandan itibaren "iki hafta içerisinde HMK 127 md. Gereğince cevap, tanık ve delil dilekçesi vermeniz gerektiği, olmadığı taktirde davacıların, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar sayılacağınız HMK 131 md gereğince ilk itirazları ile sürme hakkını kayıp etmiş ve tanık dinletmekten ve delil sunmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu" bildirilen adresinize yapılan tebligat işlemlerinin sonuçsuz kalması nedeniyle dava dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.