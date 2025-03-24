T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 24.03.2025 - 00:01

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/22 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare DEVLET SU ISLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, OSMANİYE KADİRLİ SAVRUN BARAJI PROJESİ için cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin aşağıdaki Esas sayılarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/03/2025

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLAR;

2025/22 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk (Koçlu) Köyü, 235 ada, 3 parsel,

2025/23 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk (Koçlu) Köyü, 236 ada, 3 parsel,

2025/24 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk (Koçlu) Köyü, 225 ada, 3 ve 4 parsel,

2025/25 ESAS; Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Avluk (Koçlu) Köyü, 226 ada, 7 ve 8 parsel,