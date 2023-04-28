T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 28 Nisan 2023

ESAS NO: 2023/171 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye İli , Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü

ADA ve PARSEL NO: Kadirli İlçesi, Avluk ( Koçlu ) Köyü, 294 ada 1356 parsel, 294 ada 1357 parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: Adem Kocaman, Ali Haydar Kocaman, Hamit Kocaman, Mahmut Kocaman, Mustafa Kocaman, Neriman Coşkuner, Neziha Koday, Nuh Kocaman, Süleyman Kocaman

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/171 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 20/04/2023