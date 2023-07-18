T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2023/366 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye ili,Sumbas ilçesi, Ali Beyli köyü
MEVKİİ: Sumbas ilçesi, Ali Beyli köyü 122 ada 1 Parsel
MALİKİN ADI VE SOYADI: YUSUF KENAN KASTAL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/366 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/06/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01860684