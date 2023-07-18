T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 18 Temmuz 2023

ESAS NO: 2023/364 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Osmaniye ili, Kadirli ilçesi, Yusuf İzzettin köyü

MEVKİİ: Kadirli ilçesi, Yusuf İzzettin köyü 149 ada 3 Parsel

MALİKİN ADI VE SOYADI: HASAN PAŞA ÇATALBAŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: 2942 sy. Kamulaştırma Kanunu Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/364 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 09/06/2023