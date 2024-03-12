T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/88 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, HARKAÇTIĞI KÖYÜ
ADA NO: 136
PARSEL NO: 25
YÜZÖLÇÜMÜ: 267,79 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VEBELGELERİN ÖZETİ: KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/88 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/02/2024
#ilangovtr Basın No: ILN01995829