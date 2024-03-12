T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 12.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/109 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, İLBİSTANLI KÖYÜ

ADA NO: 127

PARSEL NO: 10

YÜZÖLÇÜMÜ: 4.385,51 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/109 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/02/2024