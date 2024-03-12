T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/105 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, İLBİSTANLI KÖYÜ
ADA NO: 192
PARSEL NO: 43
YÜZÖLÇÜMÜ: 92,59 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/105 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/02/2024
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