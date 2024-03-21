T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2024/191 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KÖSEPINARI KÖYÜ
ADA NO: 115
PARSEL NO: 4
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ: 35,62 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS
VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare,cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/191 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/02/2024
#ilangovtr Basın No: ILN02005979