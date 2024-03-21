T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 21.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/191 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: OSMANİYE İLİ, KADİRLİ İLÇESİ, KÖSEPINARI KÖYÜ

ADA NO: 115

PARSEL NO: 4

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ: 35,62 m²lik kısmın irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ - [35370-70736-45367] UETS

VEKİLİ: Av. ADEM SAĞLAM - [16291-92266-64756] UETS

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: KÖK-KÖSEPINARI ENERJİ NAKİL HATTI GÜZERGAHI:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare,cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/191 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 23/02/2024