T.C. KADİRLİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 17 Kasım 2023

Esas no: 2022/808 09.11.2023

Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin 18/05/2023 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile sanığın 1 yıl 4 ay 20 gün erteli hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Serdar kızı 1985 d.lu sanık Sinem CEYHAN (T.C.21***070) 'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere sanığa ilanen tebliğ olunur.