T.C. KADİRLİ AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 03.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/533 Esas

DAVALI: MUSTAFA KARAOĞLAN Güllük Mahallesi 112 Sokak No 120 Milas/ MUĞLA

Davacı tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle çekişmeli boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 127. maddesi gereğince cevap dilekçesini, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde sunmanız; varsa ilk itirazlarınızı 6100 sayılı HMK'nın 319. Maddesi gereğince cevap dilekçesi ile birlikte ileri sürmeniz aksi takdirde 6100 sayılı HMK'nın 131. maddesine göre cevap verme süresi dolmamış olsa bile ilk itirazlarını ileri süremeyeceğiniz hususu ilanen ihtar olunur.

Duruşma Günü: 11/09/2024 günü saat: 09:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 25/04/2024