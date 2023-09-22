T.C. KAĞIZMAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 22 Eylül 2023

Dosya No: 2021/380 Esas

Karar No: 2022/219 Karar

Mahkememizin 20/05/2022 Tarih ve 2021/380 Esas, 2022/219 Karar sayılı kararı ile Sanık Tufan Gül'ün TCK.nun 105/1 Md.si uyarınca 1.120,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 75,00 TL yargılama giderinin diğer sanık Berkan Gül'le eşit oranda alınarak hazineye irad kaydına, karar verilmiş olup, karar tüm aramalara rağmen Musa ile Leyla oğlu, 03/01/1995 Kağızman doğumlu, Kars İli Selim İlçesi Büyük Oluklu köyü nüf.kayıtlı Tufan Gül'e tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 20/09/2023