T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:00

Sayı: 2024/97 Esas

Davaya konu Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Döngel Mahallesinde bulunan, Fen bilirkişi Mehmet Yiğit'in 30/04/2024 tarihli bilirkişi raporuna ekli krokide kırmızı renkli kalem ile işaretlenen veB harfi ile gösterilen 964,49 m² lik tarla vasfındaki tapusuz taşınmazı davacı Ahmet ve Gülsüm'den olma 1957 doğumlu 33*******46 TC kimlik numaralı Güldane Akçadağ adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Dava Konusu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak iddia edenler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 Ay içinde Mahkememizin yukarıda numarası yazılı dava dosyasına itiraz etmeleri yasa gereği ilan olunur.