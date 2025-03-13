Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Say : 2024/454 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasında yapılan tüm araştırmalara rağmen Numan Teneke kesen-440*****598'e ulaşılamadığı, Harun ve Sultan'dan olma, 29/01/1985 Kahramanmaraş doğumlu Numan Tenekekesen-440*****598'e işbu Mahkememiz dava dosyası dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte delillerinizi vermeniz/ bildirmeniz (HMK 122, 194 md) tebliğden sonra 2 haftalık kesin süre içinde cevap dilekçesi ve delillerinizi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, (HMK 128. md) delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız, (HMK 194 md). tarafınıza İHTAR ve TEBLİĞ olunur.