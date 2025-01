Yayınlanma: 31.01.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı :2024/200 Esas

SAADET NALBANTBAŞI ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; K.Maraşa ili On iki şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi Cilt No: 15 Aile Sıra No:14 Hane No:17'de nüfusa kayıtlı bulunan Eşref Doğan ve Rezzan'dan olma 06/07/1954 d.lu ve İsmet Paşa Mah. 36001. Sk. No: 4 İç Kapı No:10 Dulkadiroğlu/ KAHRAMANMARAŞ adresinde muhkim Fatih Nalbantbaşı'nın gaipliği talep edildiğinden, adı geçeni bilen görenlerin hayat ve mevatından bilgileri olanların Mahkememizin 2024/200 Esas sayılı dava dosyasına bildirmeleri aksi takdirde adı geçenin M.K.'nun 33 ve 35 maddeleri gereğince GAİPLİĞİNE karar verileceği hususu ilan olunur.