T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 25.03.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/209 Esas

Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Döngel Mahallesinde bulunan taşınmazın Fen bilirkişisi Mehmet Yiğit 03/12/2024 tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen yerin 6.613,01 m2 olup, Doğusu; tapulama harici yer ve devamında Döngel Mahallesi 145 ada 2 parsel numaralı orman parseli, Batısı; Döngel mahallesi 279 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, kuzeyi: Ahmet Akpınar'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ve güneyi; Döngel Mahallesi 145 ada 2 parsel numaralı Orman Parseli ile çevrili taşınmazın Mehmet ve Cennet oğlu 1949 Kahramanmaraş d.lu 34369603510 TC kimlik numaralı Mehmet Ali Çam'a zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendilerine zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2024/209 esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.