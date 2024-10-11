Yayınlanma: 11.10.2024 - 00:01

T.C.KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/758 Esas

Davacı , MEHMET SOLMAZ ileDavalı , DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; K.Maraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Karacasu Mamaraş mahallesinde kain olup, davacı MEHMET SOLMAZ'ın tarımsal arazi olarak kullanımında olan dava konusu taşınmazın (A) harfi ile gösterilen bahçe olarak kullanılan taşınmazın yüz ölçümü 1854,18 m2, (A1) harfi ile gösterilen tapulama harici (tepe ve taşlık) yer olan taşınmazın yüz ölçümü 1174,86 m2,(B) harfi ile gösterilen tarla olarak kullanılan taşınmazın yüz ölçümü 903,85 m2, (B1) harfi ile gösterilen tapulama harici (tepe ve taşlık) yer olan taşınmazın yüz ölçümü 129,09 m2, (B2) harfi ile gösterilen kadastro yoluna isabet etmekte olan taşınmazın yüz ölçümü 774,76 m2 geldiği tespit edilmiş olan davacının 50 - 60 yılı aşkın nizasız ve fasılasız olarak zilyet ve tasarrufunda olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.Dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/758 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.