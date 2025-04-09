Yayınlanma: 09.04.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/137 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapusuz taşınmaz tescil davası duruşma ara kararı uyarıca ilanına karar verilmiş olup, Davaya konu Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesi Tekir mahallesinde kain(A harfi) Doğusu Niyazi Kaplan ve Abdurrahman Kuş'a ait taşınmaz, Batısı İsmail Kaplan ev ve bahçesi, Kuzeyi Yol ilerisi 315 ada 1 numaralı orman parseli, Güneyi Abdurrahman Kuş'a ait meyve bahçesi ile çevrili taşınmazı uzun zamandan beri malik sıfatıyla aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğunu ve imar ihya etmek suretiyle kullandığından bahisle taşınmazın Ali ve Elife'den olma 15/08/1987 doğumlu, davacı Ramazan Kaplan adına tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı: 2024/137 Esas dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği İLANEN DUYURULUR.