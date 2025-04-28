Yayınlanma: 28.04.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/430 Esas

Davacı Mustafa Enhas İle Davalı Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Halkaçayır Mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 16/11/2023 tarihli Bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen toplam 5768,92 m2 miktarındaki Doğusu; Ali Hızıroğlu' na ait taşınmaz, Batısı; kısmen yol ve kısmen 179 ada 2 nolu (eski 568) parsel, Kuzeyi; tapulama harici alan, Güneyi ; Hatice Enhas' a ait taşınmaz Davacı Hasan ve Fatma oğlu, 1964 doğ. Pazarcık d.lu, 19625096558 T.C kimlik numaralı Mustafa Enhas zilyetliğin devri yolu ile uzun bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı: 2022/430 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.