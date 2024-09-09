T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 09.09.2024 - 00:00

Sayı: 2022/662 Esas

Davacı, MUSTAFA AKPINAR ileDavalı, DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Fen Bilirkişisi Mehmet BARAN, Harita bilirkişisi Fatih TATLI'nın 26/01/2024 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Peynirdere Mahallesinde A ve B harfleri ile kırmızı renkli çizgilerle gösterilen taşınmazların evveliyatının arazi niteliğinde ve herhangi bir kullanımın olmadığı, 2010 ve 2016 yıllarında kısmen bahçe olarak kullanılan tapusuz taşınmaz hakkında davacı Yusuf ve Emine oğlu, 05/05/1961 doğumlu, 49180112196 T.C kimlik numaralı Mustafa AKPINAR'ın zilyetliğin uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/662 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.