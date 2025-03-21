Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2022/711 Esas

Davacı, HATİCE BAYIR ile Davalı, DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Fen Bilirkişisi Mehmet Yiğit'in 20/06/2024 tarihli bilirkişi raporunda davaya konu; Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Dereli Mahallesinde A harfi, B harfi ve YOL ile gösterilen taşınmazın; A harfi ile gösterilen yerin doğusu hükmen tescil edilen Dereli mahallesi 9549 ada 75 parsel, batısı tapulama harici yer, kuzeyi İsmet Aslan'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, güneyi Recep Dolu'ya ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz ile çevrili olduğu, yüz ölçümü 692,94 m² olan içerisinde badem ağaçları bulunan, B harfi ile gösterilen yerin doğusu ve güneyi hükmen tescil edilen Dereli mahallesi 9549 ada 75 parsel,batısı Devlet Yıldız'a ait olduğu söylenen tapusuz taşınmaz, kuzeyi hükmen tescil edilen Dereli mahallesi 9980 ada 1 parsel ile çevrili olduğu, yüz ölçümü 1982,21 m² olan içerisinde ev, bağ ve meyve ağaçları bulunan, YOL ile gösterilen yerin doğusu dava konusu (B) ile gösterilen yer, batısı, kuzeyi, ve güneyi tapulama harici yerler ile çevrili olduğu, yüz ölçümü 223,43 m² olan içerisinde badem ağaçları bulunan, neden kadastro dışı kaldığı tespit edilemeyen taşınmazlar hakkında davacı İbrahim ve Güllü kızı, 01/04/1978 doğumlu, 49615096572 TC kimlik numaralı HATİCE BAYIR'ın zilyetliğinde uzun süredir nizasız ve fasılasız kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazların adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/711 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.