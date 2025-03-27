T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.03.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2022/355 Esas

Davacı ELİF ALICI ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ, KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Dava konusu Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu ilçesi Ferhuş Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Aksoy'un 08/02/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide Dava konusu (A) harfi ile gösterilen ve Ev ve Bahçe olarak kullanılmakta olan914,01 m² yüz ölçümlü taşınmazın, Elif Alıcı adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2022/355 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.