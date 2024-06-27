T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 27.06.2024 - 00:00

Sayı: 2023/192 Esas 11/06/2024

Davacı, AHMET KAVAK ile Davalı , BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, BulanıkMahallesinde kain, Fen bilirkişisi Aladdin Aslantürkiyeli'nin 19/04/2024 tarihli bilirkişi raporunda ve ekindeki krokide (A) harfi ile gösterilen güney yönde 179 ada 1 Eski-713 Nolu tapulama parseline yaklaşık 620 metre mesafede ve kuzey doğu yönde 133 ada 10 Eski-579 nolu tapulama parseline yaklaşık 930 metre mesafededir. Ayrıca dava konusu parselin batısında bulunan 218 ada 1 nolu parsele ise 5 metre masafede bulunantapusuz taşınmazlarla çevrili alan 2298,98 m2 yüzölçümlü kısmen arazi ve ev vasıflı taşınmazın, Ahmet Kavak adına tesciline karar verilmesini talepedilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/192 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur