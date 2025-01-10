T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 10.01.2025 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/326 Esas 22/11/2024

İLAN Davacı, ALİ YILDIZ ile Davalı, DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;Dava konusu Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu İlçesi, Dereli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan,9458 ada 1 parselin yaklaşık 100 m güneybatısında ve 9474 ada 31 parselin yaklaşık 70m kuzeydoğusunda ve 9474 ada 36 ve 37 parsellerin yaklaşık 80m kuzeylerinde Tapulama harici olarak gözüken , Doğusunda: Ali Karadağ ve Resul Karasu'ya ait tapusuz taşınmazlar Batısında: Salih Akgün'e ait tapusuz taşınmaz Kuzeyinde: Kısmen yol kısmen de Resul Karasu'ya ait tapusuz taşınmaz Güneyinde: Şevket Akyol'a ait olan taşınmazlarla çevrili olan taşınmazın Davacı Ali YILDIZ,(TC:011975351158)adına tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup;

Bu taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddia edenlerin varsa, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/326 Esas sayılı dosyasına itiraz etmeleri hususu ilan olunur.