T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 27.01.2025 - 00:01

T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO :2023/456 Esas

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Kahta İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin;Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre ilan olunur.22/12/2023

İLİ : Adıyaman /İLÇESİ : Kahta

MAHALLE/KÖY : Akdoğan köyü

PARSEL : 93 parsel /ADA :127 ada

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 4.948,91 m2

MALİK :CENGİZ YETİŞ (TCKN:13771370548),EMİNE YETİŞ(TCKN:16096296302), FAİK YETİŞ (TCKN:13942364888),GÖÇER KARADOĞAN (TCKN:12706408660),HEDİYE ÇUKURLU (TCKN:17755240056),İHSAN YETİŞ (TCKN:13936365006),İSMET YETİŞ (TCKN:13939364952),

MEHMET YETİŞ (TCKN:13945364724), SEFER YETİŞ(TCKN:13849367944)

İLİ : Adıyaman / İLÇESİ : Kahta

MAHALLE/KÖY : Akdoğan köyü

PARSEL : 83 parsel /ADA :127 ada

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 2.337,35 m2

MALİK :CENGİZ YETİŞ (TCKN:13771370548),EMİNE YETİŞ (TCKN:16096296302),FAİK YETİŞ (TCKN:13942364888),GÖÇER KARADOĞAN (TCKN:12706408660),HEDİYE ÇUKURLU (TCKN:17755240056),İHSAN YETİŞ (TCKN:13936365006),İSMET YETİŞ(TCKN:13939364952),

MEHMET YETİŞ (TCKN:13945364724),SEFER YETİŞ(TCKN:13849367944)

İLİ : Adıyaman /İLÇESİ : Kahta

MAHALLE/KÖY : Akdoğan köyü

PARSEL : 78 parsel /ADA :127 ada

YÜZ ÖLÇÜMÜ : 4.587,37 m2

MALİK :CENGİZ YETİŞ (TCKN:13771370548),EMİNE YETİŞ (TCKN:16096296302),FAİK YETİŞ (TCKN:13942364888),GÖÇER KARADOĞAN (TCKN:12706408660),HEDİYE ÇUKURLU (TCKN:17755240056),İHSAN YETİŞ (TCKN:13936365006),İSMET YETİŞ (TCKN:13939364952), MEHMET YETİŞ (TCKN:13945364724),SEFER YETİŞ (TCKN:13849367944)