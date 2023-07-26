T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

Yayınlanma: 26 Temmuz 2023

ESAS NO: 2022/754 Esas

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman ili Kahta İlçesine ilişkin özet bilgileri aşağıda belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. mad. Göre kamulaştırma davası açılmıştır. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme dava açılabileceği açılacak davalarda husumetin; Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ile ayrıca tespit edilen bedelin Kahta Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı hususu 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10. maddesine göre ilan olunur.09/06/2023

İLİ: Adıyaman

İLÇESİ: Kahta

MAHALLE/KÖY: Çobanlı Mahallesi

PARSEL: 377 parsel

YÜZ ÖLÇÜMÜ: 4.939,01 m²'si

MALİK: SADET KARABİBER- 14743339944

SEYFETTİN ALTUNTAŞ- 13858368406