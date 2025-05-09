Yayınlanma: 09.05.2025 - 00:01

T.C. KALECİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas no: 2024/150

Ankara ili, Kalecik ilçesi, Hacıköy Mahallesi, kuzey ve batısında 104 ada 30 parsel, güney ve doğusunda 105 ada 4 parsel bulunan 374,07 m²'lik taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Hacıköy Mahallesi, kuzeyinde 212 ada 1-2 parsel, güneyinde 140 ada 3 parsel, doğusunda 140 ada 2 parsel bulunan 1.075,30 m²'lik taşınmaz, Ankara ili, Kalecik ilçesi, Hacıköy Mahallesi, kuzey ve doğusunda 140 ada 6 parsel, güneyinde 140 ada 4 parsel, batısında ise Ankara - Çankırı yoluna komşu olan 1.083,42 m²'lik taşınmaz hakkında davacı Veyis Can tarafından Maliye Hazinesi, Kalecik Belediye Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası açıldığı, son ilândan başlayarak üç ay içinde koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, Hâkimin tescile karar vereceği hususu ilan olunur.