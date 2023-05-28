T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023

Esas No: 2018/290

Karar No: 2022/157

Davacı, DSİ 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalılar, YUSUF ZİYA BAŞAK vd. arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılaması sonucunda; Tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılar YUSUF ZİYA BAŞAK,MERYEM BAYRAKTAR, VESİLE BAYRAKTAR, ZELİHA BAYRAKTAR'a aşağıda yazılı 09/09/2022 tarihli Mahkeme kararı ile davacı idare vekilininistinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

Mahkememizce verilen 09/09/2022 tarih ve 2018/290 esas, 2022/157 sayılıkararı ile özetle "

DAVANIN KABULÜ ile,

1-a- Dava konusu Rize İli, Kalkandere İlçesi, Ormanlı Köyünde bulunan 103 ada 14 parsel sayılı 13.256,10 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 27/07/2018 tarihli fen bilirkişi raporunda B ile gösterilen 73,76 m² kısmının Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve tapu kaydının iptali ile davacı kurum adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

b- Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin 8.466,17 TL olduğunun TESPİTİNE, acele kamulaştırma dosyasındabelirlenerek davalılara ödenen 4.700,72 TL tutarın mahsubu ile bakiye 3.765,45 TL tutarın taşınmazın maliklerine 21/03/2022 tarihli bilirkişi kurul ek raporunda ve tapu kaydında belirtilen hisseleri oranında ödenmesi için bilirkişi kurul raporu eklenmek sureti ile Kalkandere Ziraat Bankası Şube Müdürlüğü' ne müzekkere yazılmasına,

c- Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen fıkra gereğince, dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 3.765,45TL' lik tutara, dava tarihinden itibaren 4. ayın bitim tarihi olan 07/10/2018 tarihinden karar tarihi olan 09/09/2022 tarihine kadar YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE, işleyecek faizin davacı kurumdan alınarak davalılara verilmesine,

d- Fen bilirkişi raporunun ve bilirkişi kurulunun 21/03/2022 tarihli ek raporunun kararın eki sayılmasına,

2- 2942 sayılı Yasanın 10/8.maddesi gereğince fen bilirkişi raporu eklenerek hüküm özetinin Kalkandere Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

3- Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4- Davanın niteliği gereği yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

5- Davanın niteliği gereği kendisini vekille temsil ettiren davacı taraf yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

Dair tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Tebliğ yerine geçmek üzere mahkeme kararı ile davacı vekilinin istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur.