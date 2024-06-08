T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma: 08.06.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/64 Esas

KARAR NO: 2023/13

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından davalılar hakkında mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

DAVANIN KABULÜ ile,

1-a- Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 395 ada 1 parsel sayılı 314,55 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 13/12/2021 havale tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide B ile gösterilen sarı renkle boyalı 314,55 m² kısmının (tamamının) Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesi uyarınca KAMULAŞTIRILMASINA ve tapu kaydının iptali ile ve davacı kurum adına YOL OLARAK TAPUDAN TERKİNİNE,

b- Dava konusu Rize İli, İkizdere İlçesi, Yeşilyurt Mahallesinde bulunan 395 ada 1 parsel sayılı 314,55 m² yüz ölçümlü taşınmazın, 13/12/2021 havale tarihli fen bilirkişi raporuna ekli krokide B ile gösterilen sarı renkle boyalı 314,55 m² kısmının(tamamının) kamulaştırma bedelinin 64.300,31 TL olarak TESPİTİNE,

c- Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 64.300,31 TL'den, mahkememizce 2022/25 D.İş acele kamulaştırma dosyasında ödenen 35.859,56 TL'nin mahsubuyla, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 28.440,75 TLtutarındosyaya kazandırılan 04/04/2022 havale tarihli teknik bilirkişi raporunda ve tapu kaydındaki payları nispetinde davalılara derhal ödenmesine, ödeme yapılacak davalının ölü bulunması halinde ibraz edilecek veraset ilamındaki paylar oranında ve tapu kaydında haciz, ipotek, tedbir gibi kısıtlamalar varsa bu şerhlerin hükmedilen bedele yansıtılması suretiyle ÖDENMESİNE,

d- Kamulaştırma Kanunu' nun 10. maddesine 6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile eklenen fıkra gereğince, dava 4 ay içinde sonuçlandırılamadığından, kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 28.440,75 TL' lik tutara, dava tarihinden itibaren 4. ayın bitim tarihi olan 07/08/2021 tarihinden karar tarihi olan 13/01/2023 tarihine kadar YASAL FAİZ İŞLETİLMESİNE,

e- Kamulaştırma fark bedeli olarak tespit edilen 28.440,75 TL'nin Anayasa Mahkemesi'nin 16/07/2020 tarih 2018/104 Esas, 2020/39 Karar sayılı kararı dikkate alınarak karar ile birlikte davalılara derhal ödenmesine, bu konuda ilgili bankaya müzekkere yazılmasına, (tahsilde tekerrür oluşturmamak kaydıyla)

f- 13/12/2021 havale tarihli fen Fen bilirkişi raporu ve krokisinin kararın eki sayılmasına,

2- 2942 sayılı Yasanın 10/8.maddesi gereğince fen bilirkişi raporu ve eki kroki eklenerek hüküm özetinin İkizdere Tapu Müdürlüğüne bildirilmesine,

3- Davacı idare harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

4- Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin 2942 sayılı yasanın 29.maddesi gereğince kendi üzerine bırakılmasına,

5- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6- Davacı kurum dava ve duruşmalarda kendisini vekille temsil ettirmiş ise de; Davanın açılmasına davalı sebebiyet vermediğinden, vekalet ücretinin kamulaştırma bedelini azaltacağı ve mülkiyet hakkına müdahale niteliğinde olduğu dikkate alınarak ve 1 Haziran 2019 Cumartesi tarih ve 30791 Sayılı Resmi Gazete, 09.05.2019 karar tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı doğrultusunda davacı kurum lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

7- Yatırılan gider avansından kullanılmayan bakiye miktarın kararın kesinleşmesine müteakip yatıran tarafa ödenmesine,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden kesin, bedel tespit yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen (TC 684*****690) SÜLBİYE KÖSOĞLU'na 13/01/2023 tarihli Mahkeme kararının ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiş olup ilanın neşredildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.30/05/2024