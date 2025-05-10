Yayınlanma: 10.05.2025 - 00:02

T.C. KALKANDERE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/14 Esas 02.05.2025 Konu: İLAN METNİ

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından mahkememize açılan davanın 25/04/2024 tarihli tensip ara karar gereği davalı Hüseyin Kaboğlu'na tüm aramalara rağmen ulaşılamadığı anlaşılmış Türk Silahlı Kuvvetlerinden mecburi hizmet yükümlülüğünü tamamlamadan ayrılması nedeniyle Hüseyin KABOĞLU'na 926 Sayılı Personel Kanununun 112. maddesi hükmü gereğince tazminat ödeme yükümlülüğü doğmuş olup devletçe tarafına yapılan masrafları içerir asıl alacak tutarı 6.130,27 TL ve bahse konu masrafların yapıldıkları tarihten kişinin TSK'den ayrılış tarihi olan 12 Nisan 2019 tarihine kadar yürütülen faiz alacağı 13.579,94 TL tutarı olmak üzere toplam tazminat borcu 19.710,21 TL olduğu, 19.710,21 TL ‘nin (müvekkil idare tarafından hesaplanan 6.130,27 TL asıl alacak ve (12 Nisan 2019 tarihine kadar işlemiş 13.579,94 TL yasal faiz) fazlaya ilişkin dava ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla asıl alacaklara işleyecek yasal faiziile birlikte tahsili talepli dava açıldığı açılan davanın duruşma gün ve saatinin ise 16/07/2025 günü saat 13:20 olduğu mahkememizce ilan olunur.