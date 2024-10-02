T.C. KALKANDERE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 02.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2019/158 Esas

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Rize ili Kalkandere ilçesi Medrese MahallesiADA PARSEL NO : 280 ada 37 parsel, 280 ada 38 parsel ve 280 ada 41 parsel

DAVACILAR: Cevdet Turan

DAVACILAR VEKİLİ: Av. Sinan Ustaoğlu

İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI: Yakup Eyüboğlu

DAVA KONUSU: Dava konusu parsellerin taksimi veya satışı suretiyle ortaklığın giderilmesi

DAVA DİLEKÇESİ:

"Rize İli, Kalkandereİlçesi Medrese Mahallesi Sırt Mevki 280 Ada 37- 38 ve 41 Parsel sayılı taşınmazların mirasçılar arasında taksimi mümkün ise taksimi, değilse ortaklığının satış yolu ile giderilmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini müvekkillerim adına saygı ile talep ederim." şeklindeki dava dilekçesi mahkememize sunulmuştur.

DAVAYA CEVAP SÜRESİ İKİ HAFTA OLUP SÜRESİNDE CEVAP VERİLMEZ İSE DAVA DİLEKÇESİNDEKİ VAKIALARIN TAMAMININ İNKAR ETMİŞ SAYILACAĞINIZ İHTAR OLUNUR. CEVAP DİLEKÇESİ VERİLİR İSE HMK 129 MADDEDEKİ HUSUSLAR BULUNMALI, VARSA İLK İTİRAZLAR BU DİLEKÇEDE BİLDİRİLMESİ DİLEKÇE VE EKLİ BELGELERİN KARŞI TARAFA TEBLİĞ EDİLECEK FOTOKOPİLERİDE EKLENMELİ VE TC KİMLİK NO MUTLAKA YAZILMALIDIR.

Duruşmanın 10/01/2025 günü saat 09:20'e bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.