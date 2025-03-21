Yayınlanma: 21.03.2025 - 00:01

T.C. KAMAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2025/40 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER: Kırşehir ili Kaman ilçesi Temirli Köyü

PAFTA NO: J31-B-19-C-3

ADA NO: 132

PARSEL NO: 1

YÜZÖLÇÜMÜ: 446,94 m2'lik kısmı

MALİKİN ADI VE SOYADI: Gülendam Altın, Kerzi Kaya, Zeynep Aydın, Kemal Kara

Döndü Koca, Celal Kara,Murat Aydın , Hatice Çoban, Ayşe Bayram,Keziban Kara, Hüseyin Kara Murat Kara,Türkan Kara, Leyla Gedik,Ayfer Solak,Ramazan Kara, Mehmet Kara,Sümeyye Kara

Tuğba Gümüş

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/40 Esas sayısında dava açılmıştır.

1- İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

2- Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği ,

3- Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Kaman Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

5- Mahkememizce karar gereğince Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihi esas alınarak mahkememize sunulması,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 19.02.2025