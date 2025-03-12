T.C. KANDIRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma: 12.03.2025 - 00:01

T.C. KANDIRA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/435 Esas

KARAR NO : 2024/800

DAVALI: DENİZ ARİ 164*****106 TC nolu, Emek Mah Meşale Sk Dıskapı_No1:1 Dıskapı_No2:D Site Bina No: - Ek Bina No:- Daire:0035 Sancaktepe Sancaktepe / İSTANBUL

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

HÜKÜM:

1- Davanın REDDİNE,

2- Karar tarihi itibariyle alınması gereken 170,00 TL karar ve ilam harcının, peşin alınan 6.855,0 TL harçtan mahsubuyla arta kalan 6.685,00 TL'nin dosyanın kesinleşmesinin ardından davacıya iadesine,

3- Yapılan yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

4- Taraflarca yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının, dosyanın kesinleşmesinden sonra yatırana iadesine,

5- Davalı Samet Korkmaz ve Selina Kubat vekil ile temsil edildiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 59.216,21TL avukatlık ücretinin davacıdan alınarak davalıSamet Korkmaz ve Selina Kubat'a verilmesine,

6- Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

7- Davacı tarafça yatırılan teminatın dosyanın kesinleşmesi halinde davacı tarafa iadesine,

Dair,gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere 17/07/2024 tarihinde karar verilmiş olup, verilen gerekçeli karar ile davacı vekili tarafından sunulan 05/09/2024 tarihli istinaf başvuru dilekçesi tebliğ yerine geçmek üzere Davalı Deniz Ari'ya ilanen tebliğ olunur. 19/02/2025