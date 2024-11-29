T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KANDIRAİCRA DAİRESİ'NDEN
2023/132 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/132 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 176 Ada, 1 Parsel, Tarla vasfında olantaşınmaz;
Adresi : Kerpe Mah. Köy Yanı Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 3.657,67 m2
Kıymeti : 8.229.757,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:47
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 10:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:47
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DÖNGELLİ Mahalle/Köy, 138 Ada, 48 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmaz;
Adresi : Döngelli Mahallesi Yarış Beleni Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 14.513,71 m2
Kıymeti : 6.531.169,50 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:57
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 10:57
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:57
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DÖNGELLİ Mahalle/Köy, 138 Ada, 47 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmaz; ka ...
Adresi : Döngelli Mahallesi Yarış Beleni Mevki Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü : 839,03 m2
Kıymeti : 352.392,60 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 11:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 11:07