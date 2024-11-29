T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 29.11.2024 - 00:01

T.C. KANDIRAİCRA DAİRESİ'NDEN

2023/132 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/132 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 176 Ada, 1 Parsel, Tarla vasfında olantaşınmaz;

Adresi : Kerpe Mah. Köy Yanı Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.657,67 m2

Kıymeti : 8.229.757,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:47 -------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 10:47 -------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DÖNGELLİ Mahalle/Köy, 138 Ada, 48 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmaz;

Adresi : Döngelli Mahallesi Yarış Beleni Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 14.513,71 m2

Kıymeti : 6.531.169,50 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 10:57 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 10:57 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 10:57

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DÖNGELLİ Mahalle/Köy, 138 Ada, 47 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmaz; ka ...

Adresi : Döngelli Mahallesi Yarış Beleni Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 839,03 m2

Kıymeti : 352.392,60 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 11:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/01/2025 - 11:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2025 - 11:07 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2025 - 11:07







