T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/264 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/264 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 1234 Parsel sayılı taşınmaz
Adresi: Goncaaydın Mahallesi Kandıra / KOCAELİ
Yüzölçümü: 13.544,10 m2
Kıymeti: 6.772.050,00 TL
KDV Oranı: %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 10:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/07/2025 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati: 11/07/2025 - 10:09