T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 26.04.2025 - 00:01

T.C. KANDIRA İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/264 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/264 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, GONCAAYDIN Mahalle/Köy, 101 Ada, 1234 Parsel sayılı taşınmaz

Adresi: Goncaaydın Mahallesi Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü: 13.544,10 m2

Kıymeti: 6.772.050,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/06/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati: 11/06/2025 - 10:09

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 04/07/2025 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati: 11/07/2025 - 10:09