T.C. KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

Yayınlanma: 23.04.2025 - 00:01

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/58 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/58 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KURTYERİ Mahalle/Köy, 137 Ada, 1 Parsel,

Yüzölçümü: 961,58 m2 Kıymeti : 9.615.800,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2025 - 13:31

Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2025 - 13:31

27/03/2025